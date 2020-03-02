Украинец в розыске выдавал себя за майора ФСБ в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге гражданина Украины с «липовым» удостоверением сотрудника ФСБ, рассекавшего по городу на BMW X5. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о подделке документов, а Приморский районный суд отправил «лжемайора» под стражу. Однако, как стало известно Федеральному агентству новостей, на Украине мужчину ждут не менее серьезные неприятности.

Лжемайор ФСБ

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из региональных УСБ и УГИБДД ГУ МВД России задержали украинца Добровольского 28 февраля. Инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW X5 в Приморском районе Северной столицы за совершение ряда нарушений. За рулем автомобиля сидел Добровольский. Сотрудникам ДПС он предъявил поддельное удостоверение сотрудника регионального управления ФСБ: «майора Федотова Андрея Алексеевича, заместителя начальника отдела».

«В целях уклонения от административной ответственности Добровольский В., умышленно предпринял попытку использовать права, предоставляемые ст. 17 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», предъявив заведомо поддельное удостоверение сотрудника УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении пресс-службы управления ведомства.

В отношении Добровольского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Приморский районный суд города рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения Добровольскому. При этом выяснились новые детали биографии «лжемайора ФСБ».

«Добровольский является гражданином иностранного государства, не работает, находится в розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины», — отметили в пресс-службе судов Северной столицы.

В суде Добровольский свою вину не признавал, а также просил назначить ему домашний арест или подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Однако суд удовлетворил ходатайство дознания и отправил украинца под арест.

В случае, если его вина будет доказана, Добровольскому может грозить год лишения свободы. Однако на родине украинцу светит гораздо больший тюремный срок по делу о мошенничестве.

Предприниматель-мошенник «из Лондона»

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на Украине Добровольского разыскивают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. За совершение подобного преступления «светит» до 12 лет лишения свободы.

По информации следствия, в 2013 году киевский предприниматель Куцин Р. вышел на Добровольского в Сети, чтобы купить у него серверы и сетевое оборудование. Добровольский представился потенциальному покупателю «Андреем Кузнецовым, который живет в Лондоне последние 11 лет». Фальшивое имя он использовал, чтобы скрываться от бывших клиентов, которым мужчина задолжал крупные суммы.

Стороны обговорили детали сделки, и Куцин перевел 58 тысяч долларов на расчетный счет, и еще две тысячи долларов — на оплату аренды помещения для серверного оборудования. После этого-то — убедившись в платежеспособности покупателя — Добровольский и решил еще «подзаработать» на своем клиенте. Он убедил Куцина вкладывать деньги в несуществующий проект, якобы связанный с покупкой серверного оборудования и предназначенный для сдачи в аренду клиентам в Лондоне. При этом деньги Куцин переводил частями на банковские и сетевые счета. По информации источника ФАН, все это время Добровольский общался с Куциным по Skype, но только в формате текстовых сообщений и в телефонном режиме.

Так продолжалось год. Всего Куцин перевел более 392 тысяч долларов, 4,7 тысячи евро, 26 тысяч рублей и 13,8 тысячи гривен. А осенью 2014 года — когда якобы стали поступать «первые дивиденды от инвестиций» — Добровольский исчез.

В 2017 году Украина объявила Добровольского в розыск. Суд заочно арестовал его.