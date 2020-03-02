Сирия, 2 марта. Израильский дрон нанес авиаудар в Эль-Кунейтре. Подкрепления ВС Турции прибывают в Идлиб. Продолжаются провокации боевиков на юге Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «вооруженной оппозиции» на юге Даръа, в Идлибе зачищают окрестности города Серакиб и отразили нападение террористов.

Армия Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным уничтожили три БМП у Серакиба и убили одного из командиров операции сирийской армии на юге Идлиба, направили конвой подкрепления в Идлиб.

«Силы освобождения Африна»: взяли на себя ответственность за убийство трех членов протурецких группировок на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает курдский новостной ресурс ANF News, курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна» (одна из группировок, связанная с боевым крылом «Демократических сил Сирии» - YPG) выпустили заявление об успешной вылазке в районы Шера. Как цитирует заявление боевиков агентство, курды проникли за линии обороны протурецкой «Сирийской национальной армии» и открыли огонь по опорным пунктам противника в районе деревень Мараназ, Шахба и Шерава, где сутками ранее турки вели массивный обстрел из ракетных и артиллеристских установок по укрепленным районам курдских боевиков. «Силы освобождения Африна» заявляют, что в ходе их вылазки были убиты три боевика из фракций, лояльных Анкаре, а также был у ничтожен бронированный автомобиль.

Провинция Даръа

Как сообщает новостной портал Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в окрестностях города Ас-Санамейн возобновились столкновения между правительственными силами и боевиками «спящих ячеек», предположительно из числа бывших членов группировки «Южный фронт», которая прекратила существование в 2018 году. Как передают источники агентства, несколько групп совершили нападения на КПП сирийской армии на въездах в город. Активность вооруженной оппозиции также отмечается в поселке Аль-Сахва, где неизвестные открыли огонь по блокпосту армии из РПГ и пулеметов, а также в деревне Хайта к западу от города Даръа. В районе поселка Тафаса военнослужащие нейтрализовали в ходе перестрелки трех боевиков.

Военные аналитики отмечают, что оппозиция пытается обернуть в свою сторону ситуацию и пользуется тем, что значительные части сирийской армии покинули провинцию и были направлены в качестве подкрепления в Идлибскую зону деэскалации, где идет второй этап операции «Заря в Идлиба». Вылазки боевики совершают с целью дестабилизировать обстановку на юге страны.

Провинция Идлиб

Министр обороны Турции заявил, что операция «Весенний щит» на сегодняшний день продолжается успешно. Всего по данным турецкого ведомства, за время операции были уничтожены 2557 солдата сирийской армии сирийского режима были нейтрализованы в рамках операции «Весенний щит», а также уничтожены два истребителя, 8 вертолетов, два самолета, 135 танков и 5 систем ПВО. Российская сторона представительства Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) не подтверждает таких высоких потерь сирийской армии в Идлибе. Отметим, что завышать количество убитых и раненных стало новой нормой для турецких ведомств, когда они отчитываются для СМИ о своих успехах в САР.

Как цитирует заявление боевики «Сирийской национальной армии» портал Step News, более 20 членов иранских бойцов «Хашд Шааби» и военнослужащих CАА погибли в окрестностях города Серакиб. Боевики утверждают, что военнослужащие попали в их засаду к востоку от города. Также медиаактивисты оппозиции утверждают, что турецкий беспилотник нанес удар по полевому штабу правительственной армии, ликвидировав одного из командующих операцией, бригадного генерала Мухаммеда Хади,и уничтожили три БМП. Официальные сирийские СМИ пока не подтверждают потерь в личном составе.

Конвой турецкой армии прибыл в Идлиб из турецкой провинции Хатай. Как сообщает портал Smart News, колонна тяжелой техники пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лусин». Всего со 2 февраля по сегодняшний день количество грузовых автомобилей и военной техники Турции достигло 3160 единиц техники. Около 8100 турецких солдат были развернуты в Идлибе и Алеппо в течение этого периода.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает государственное новостное агентство SANA, в поселке Худра на юге провинции местные услышали мощный взрыв. Позднее было установлено, что в районе Айн-аль-Тин израильский беспилотник нанес авиаудар по автомобилю, который принадлежал члену неуказанного источниками ополчения, которое поддерживает легитимное правительство САР. Информации о жертвах взрыва не поступало, но автомобиль сгорел дотла. Тель-Авив пока никак не комментирует произошедшее.

С момента последнего авиаудара Израиля на территории САР прошлого всего пять суток. 27 февраля беспилотник уничтожил автомобиль одного из члена «Сирийских сил сопротивления», которые выступают против оккупации сирийских Голанских высот Израилем. 24 февраля ВВС Израиля нанесли удар по позициям палестинского ополчения «исламский джихад» и проиранского «Хашд Шааби» к югу от Дамаска.