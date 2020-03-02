Республики РФ смогут использовать национальные языки как государственные

Москва, 2 марта. Президент России Владимир Путин внес поправку в проект об изменении конституции о праве республик устанавливать национальные языки в качестве государственных. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности. Поправки, которые закрепляют нашу традицию, культуру, историю», — рассказал Володин.

Перечень широкий, обратил внимание он.

«Закрепляется язык русский на территории всей страны, но при этом в республиках могут использоваться и устанавливаться языки этих республик», — уточнил спикер Госдумы.

По словам Володина, таким образом не только учтено многообразие, но и защищены права наших народов на язык.

«Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных учреждениях республик они употребляют их наряду с государственным языком Российской Федерации», — заключил спикер нижней палаты парламента.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.