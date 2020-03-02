Осташко предложил перенять опыт Запада в ликвидации антироссийских партий

Москва, 2 марта. Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко поддержал идею Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) включить в Конституцию РФ положение о запрете или ограничении деятельности политических партий и общественных организаций, ведущих антироссийскую деятельность и подрывающих национальные интересы РФ.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич, комментируя инициативу, напомнил, что использование такого рода запретов было в свое время поддержано Европейским судом по правам человека. Согласно позиции ЕСПЧ, государство может распустить партию, которая декларирует свои намерения подорвать демократический режим страны или пытается предпринимать какие-то реальные шаги в этом направлении.

«Самое занятное, что при включении в конституцию упомянутых положений, можно будет говорить «либерде», что эти положения полностью соответствуют западным демократическим ценностям», — объяснил Осташко.

Главред PolitRussia подчеркнул, что практика запрета недемократических и экстремистских партий существует в ФРГ, Испании, Израиле, Италии и Франции. Эксперт отметил, что в этих странах жестко пресекается любое проявление экстремизма, в отличие от России. Осташко напомнил, что участники митинга в память о Борисе Немцове озвучивали нацистское приветствие запрещенной в России экстремистской ОУН-УПА1.

«Попробовали бы они в какой-нибудь Германии прийти на митинг против изменения конституции, и там озвучивать нацистское приветствие, как это делали участники субботнего сборища в Москве», — добавил Осташко.

Кроме того, Осташко положительно оценил инициативу ФЗНЦ внести в Конституцию РФ изменения о применение силы для защиты жизни граждан РФ за рубежом.

«Армия, флот, спецназ – для защиты российских граждан должны быть применены любые силы, без оглядки на международное законодательство и договоренности», — отметили в ФЗНЦ.

В фонде убеждены, что в основном законе РФ должно быть закреплено положение, по которому в ведении России будет находиться применение силы для защиты жизни своих граждан за рубежом в тех ситуациях, если страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право.

1 Организация запрещена на территории РФ.