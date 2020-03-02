Сторонник Зеленского сожалеет, что Киев не может «швырнуть атомную бомбу на Москву»

Киев, 2 февраля. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» (партия, от которой избирался президент Украины Владимир Зеленский) Никита Потураев выразил сожаление, что у страны нет атомной бомбы, которую она могла была бы сбросить на Россию. Столь резкое заявление парламентарий сделал, выступая на презентации нового телеканала «Дом», который должен будет вести трансляцию на неподконтрольных территориях Донбасса.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли при этом вестись радиоэлектронная борьба, чтобы ДНР и ЛНР не смогли заглушить сигнал, Патураев ответил: в условиях отсутствия атомной бомбы РЭБ остается наиболее эффективным методом, пишут украинские СМИ.

«Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — подчеркнул сторонник Зеленского.

Отметим, что это далеко не первое воинственное заявление со стороны украинских политиков в адрес России. Весной прошлого года Союз транспортников РФ предложил Украине прислать своего представителя в Москву. В ответ Владимир Омелян, который на тот момент возглавлял министерство инфраструктуры Украины, пообещал приехать в российскую столицу «вместе с союзниками на танках» и написать на борту бронемашин «На Москву». Российский военный эксперт Николай Тутрин, комментируя слова Омеляна, пошутил, что украинцам нужно сперва поискать танк, способный доехать хотя бы до границы.