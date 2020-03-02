Обнаженная Фандера в медицинской маске рассказала, как победить коронавирус

Москва, 2 марта. Актриса Оксана Фандера опубликовала фото, которым поразила поклонников. Она снялась обнаженной, прикрыв лишь лицо медицинской маской.

Новая фотография появилась в Instagram-аккаунте артистки. На черно-белом фото запечатлен портрет улыбающейся Фандеры, на лице которой небрежно голубым цветом нарисована медицинская маска.

Этим кадром 52-летняя актриса хотела показать, как можно вызвать «гнев и гибель короны китайской империи», подразумевая стремительно распространяющийся коронавирус.

«Существует только одна форма инфекции, которая распространяется быстрее, чем вирус. И это — страх. Снимите корону с лица, мешающую смеяться...» — написала она совет, как победить болезнь.

Поклонников очаровала такая задумка. Они отметили художественную ценность снимка и восхитились чувством юмора звезды.

Ранее в своем профиле в социальной сети пост борьбе с коронавирусом посвятил известный актер Гоша Куценко. На съемках третьего сезона сериала «Скорая помощь» он записал видео, в котором предложил защищаться от инфекции с помощью самодельной маски из бюстгальтера. Фолловеры высоко оценили идею и чувство юмора артиста.

Не понравился связанный с ситуацией вокруг коронавируса пост подписчикам продюсера Яны Рудковской. В январе она показала, как защищает от инфекции свою семью, опубликовав в соцсети фото из самолета с супругом фигуристом Евгением Плющенко и их общим сыном Сашей, на котором все трое ожидают взлета в масках. Поклонники заявили, что семье стоило вовсе отказаться от перелетов в этот период, и выразили мнение, что маска от инфекции при контакте с зараженным все равно не защитит.