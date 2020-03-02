Управление торговли Ростова-на-Дону проверит сообщение о стриптизе для сотрудницы

Ростов-на-Дону, 2 марта. Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону собирается проверить сообщение о том, что главу одного из отделов подчиненные поздравили, заказав стриптизера. Об этом рассказал и. о. начальника управления Олег Руденко.

Telegram-канал Mash ранее сообщил о необычном подарке, который получила женщина. С Днем работника торговли подчиненные решили поздравить ее эротическим танцем.

Авторы канала упоминали, что в один момент ведущий корпоратива сбросил с себя одежду, а затем стал танцевать перед ничего не подозревавшей женщиной. Чиновница пыталась оттолкнуть его.

«Я об этом сам узнал вчера. Сотрудник, о котором мы говорим, ушла на больничный», — прокомментировал Руденко.

По его словам, вопрос без ее присутствия решить нельзя. Проверку проведут, когда глава отдела вернется на службу.

Руденко напомнил, что День работника торговли традиционно отмечают в июле. Поэтому предстоит выяснить, действительно ли произошел такой инцидент. И если да — когда именно и кто выступил организатором.

Ранее в редакцию Федерального агентства новостей обратилась девушка, которая рассказала о необычном способе, которым пыталась заманить к себе посетителей одна из московских косметологических клиник. По ее словам, предприниматели решили не идти по банальному пути валентинок, конфет и букетов с цветами, а «вручать» вместо этого стриптиз каждой 14-й клиентке.