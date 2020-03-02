Министр правительства Порошенко рассказал, как спасти экономику Украины

Киев, 2 марта. Бывший министр экономики Украины Павел Шеремета уверен, что для улучшения экономической ситуации в целом украинскому государству необходимо улучшить условия предпринимательства в стране. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению Шереметы, в целом экономика государства развивается верно.

«Мы идем правильным путем, но слишком медленно», — рассуждает собеседник ФАН.

По его словам, Украине важно в первую очередь войти в десятку стран по легкости ведения бизнеса.

«Это то, что нынешний премьер-министр Алексей Гончарук знает и понимает. Я все еще ожидаю от премьера и нынешнего правительства более быстрых действий в этом направлении», — подчеркнул Шеремета.

По словам экс-министра экономики Украины, особое внимание украинские власти должны уделить грамотному регулированию бизнес-процессов. Силовые органы же должны остаться в стороне.

«Речь идет о регуляции. В этой сфере в большинстве своем необходимы решения правительства Украины. Иногда, правда, требуется и редакция существующих законов, что уже входит в компетенцию Верховной рады», — заключил бывший украинский министр.

Ранее экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что Украина может прекратить свое существование, если нынешние власти не прекратят дискриминацию в отношении русского языка.