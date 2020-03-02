Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Москва, 2 марта. В Москве прошла встреча посла Египта Ихаба Насрома со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку, заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Ливии, Сирийской Арабской Республике, а также на палестинских территориях. Подробности сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях. Были затронуты также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в различных областях», — уточняется в заявлении МИД России.

Отметим, что страны, расположенные в данном регионе, объединяет общий интерес к развитию и эксплуатации газовых месторождений на территории Восточного Средиземноморья. В Египте расположены два крупнейших терминала сжиженного природного газа, а месторождения между собой делят Сирия, Ливан, Израиль и Палестина. Турция, желая получить прибыль с этих месторождений, пытается помешать их координации, действуя в Сирии при помощи террористов, а также вводя туда свои войска. В Ливии Анкара сотрудничает с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС), заключив с ним соглашение по морским границам — на основе этого документа, не имеющего под собой юридической силы, Турция стремится помешать строительству газопровода, часть которого проходит через ливийские воды.