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СК РФ завел дело на астраханскую учительницу за секс с учеником

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СК РФ завел дело на астраханскую учительницу за секс с учеником

Астрахань, 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Астрахани за связь с несовершеннолетним, об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Женщину подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. По данным следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года жительница Астрахани имела сексуальные отношения с парнем.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование находится на контроле главы СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

В феврале издание «Астрахань FM» сообщило о том, что в редакцию обратилась мать 15-летнего девятиклассника. Она рассказала об интимной связи сына и 35-летней учительницы.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором женщина и школьник были вместе. Ученики школы, где произошел инцидент, неоднократно видели этот ролик, но комментировать его отказывались.

После того, как эта история получила широкую огласку, уволился директор школы.

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