Прыгнувший первым в бассейн с сухим льдом участник вечеринки рассказал, как выжил

После дня рождения блогера Екатерины Диденко, в ходе которого муж именинницы ради эффектного пара бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда, Вячеслав Звягин сутки провел в реанимации. Он был первым, кто прыгнул в этот бассейн, и чудом выжил.

В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Вячеслав Звягин рассказал, что первым прыгнул в бассейн с сухим льдом, а когда вынырнул, то не смог вздохнуть.

«Тогда я попытался прыгнуть выше, чтобы быть над паром, но не смог, — рассказал Вячеслав. — Чтобы крикнуть, надо было, опять же, вдохнуть, но я не мог. Я пытался прыгать».

На видео, которое участники вечеринки транслировали в прямом эфире в Instagram, видно, как Вячеслав прыгает и машет руками в бассейне, но никто в тот момент не думал, что он находится в опасности. Более того, вслед за Вячеславом в бассейн прыгнули еще пять человек. Трое из них в итоге погибли от отравления угарным газом. А Звягин выжил благодаря тому, что смог найти бортик и вылезти из бассейна.

«Это все было частью сценария. Мы видели, что человек (муж именинницы Валентин Диденко, оказавшийся в списке погибших. — Прим. ФАН) подготовился, он раздал костюмы, очки, мы думали, что это стопроцентная игра, которая продумана», — объяснил Вячеслав, почему прыгнул в бассейн, не сомневаясь в своей безопасности.

К слову, когда он немного пришел в себя, он во второй раз прыгнул в бассейн, но теперь уже — чтобы помочь людям, которые в нем задыхались. Так Вячеслав смог подтянуть к краю Валентина Диденко. А после этого сам потерял сознание.

Елена Переверзева, чей молодой человек Юрий Алферов погиб на той вечеринке, подтвердила, что изначально все воспринималось как игра в зомби-апокалипсис. Даже когда у одной из девушек после захода в бассейн с сухим льдом начались судороги, никто сразу не подумал, что ей действительно плохо. Елена начала кричать, что нужно всех вытаскивать из бассейна и вызывать скорую только после того, как увидела бледного Вячеслава, лежащего на полу и не могущего говорить и шевелиться.

Ранее стало известно, как готовилось шоу с сухим льдом ко дню рождения Екатерины Диденко.