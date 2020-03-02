Главные новости 2 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 2 марта.

В Интернете появились фотографии Киркорова, на которых король российской эстрады запечатлен без косметики и парика. Фотографии Киркорова без парика и макияжа появились в Сети.

Антироссийские СМИ объединились в «Синдикат-100». Задачей «Синдиката-100» станет иностранное вмешательство в выборы в Госдуму 2021 года.

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой погибли трое, пришла на «Прямой эфир» к Андрею Малахову. Блогер Диденко выступила на телешоу после смертельного праздника в бане.

Эксперт считает, что поведение блогера после трагедии может говорить о зависимости от соцсетей. Психолог Пятницкова объяснила реакцию блогера Диденко на смерть мужа и друзей.

Девушка погибла в подмосковных Котельниках, подавившись шоколадкой. В момент гибели рядом с ней находился знакомый. Юная модель умерла в подъезде в Подмосковье, подавившись шоколадкой.

СНА пополняет ряды в Хасаке, насильно вербуя население. САА сбила шесть БПЛА Турции в небе над Большим Идлибом. Сирия новости 2 марта 07.00: протурецкие боевики пополняют ряды в Хасаке, сирийская армия сбила шесть БПЛА Турции.

Бывший замминистра обороны СССР генерал Владимир Шуралев скончался в Москве на 82-м году жизни. Бывший замминистра обороны СССР погиб под колесами автомобиля в Москве.

Сирийская армия освободила Серакиб от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Авиаудар турецкого дрона в аэропорту Хамы. Сирия новости 2 марта 12.30: сирийская армия освободила Серакиб, авиаудар турецкого дрона в аэропорту Хамы.

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии. Сенатор Клинцевич предупредил Турцию о большой войне в Сири.и

Решение киевских властей не праздновать День Победы является проявлением цинизма и русофобской истерии. Медведчук назвал цинизмом и русофобской истерией отказ Киева от празднования Дня Победы .