Как США провожают крупный бизнес: учимся на кейсе Олега Тинькова

Британская Sunday Express сообщила о начавшемся в Великобритании процессе по экстрадиции 52-летнего бизнесмена Олега Тинькова. Вестминстерский суд магистрата на Марлибен Роуд удовлетворил в понедельник просьбу защитников о залоге. Теперь до конца судебных тяжб банкир с семи часов вечера до семи утра обязан находиться в лондонской квартире своей эстонской жены Рины Восман возле Холланд Парк в Кенсингтоне. Его местоположение находится под электронным контролем полиции. Британское правосудие гласность любит сильно меньше российского: у них любопытствующий не сможет найти информацию о текущем деле в электронной картотеке.

С чего все началось

Вероятнее всего, внимание налогового ведомства США привлекла покупка Тиньковым в июне 2019 года уникальной мощной 246-футовой яхты с двумя вертолетами на борту, которая способна передвигаться в полярных льдах. Не могла не остаться без внимания покупка Риной той самой квартиры в Кенсингтон почти за семь миллионов фунтов стерлингов. Не в ипотеку. Эти покупки могут быть расценены налоговиками как предметы роскоши, приобретенные на средства от инвестиций, сделанных до 2017 года.

Согласно Ежеквартальному отчету федерального регистра США о лицах, пожелавших оставить гражданство и статус резидента, от 9 мая 2017, в первом квартале того года Тиньков отказался от статуса налогового резидента США. До этого момента Штаты считали его своим налогоплательщиком.

Суть претензий налогового управления США

После добровольного прекращения резидентства у Олега появилась обязанность по уплате так называемого налога на эмиграцию (Expatriation tax). Согласно американским налоговым правилам IRC 877A, американское правительство применяет юридическую фикцию: оно предлагает считать, что в день, предшествующий прекращению статуса резидента или гражданина, уплывающий за горизонт налогоплательщик продал все свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, нематериальные активы, стоимость бизнеса) по реальной рыночной цене. Затем оно предлагает приплюсовать к этому стоимость доходов от бизнеса и других дивидендов за последние пять лет и со всей суммы заплатить налог в размере до 30%.

США считают своим налоговым резидентом для уплаты налога на эмиграцию лицо, которое законно находилось в их границах 8 лет из 15, предшествующих отказу от резидентства.

В 2016 году, то есть в год, предшествующий решению Тинькова расстаться с США, стоимость акций Тинькофф банка на Лондонской бирже выросла с 3 до 10,5 доллара за штуку. Пропорционально этому увеличилось и личное состояние бизнесмена в ценных бумагах. Чистая прибыль TCS Group Holding (в состав которой входят Тинькофф банк и «Тинькофф страхование») по итогам 2016 года составила 11 миллиардов рублей. Информация о распределении этой прибыли могла попасть в распоряжение Налоговой службы США. Посчитайте, какую, выражаясь русским языком, налоговую базу могут разглядеть в этом американцы.

Что ждем от развития ситуации

Американское и европейское налоговое законодательство более запутано и жестче российского. А суды избирают жесткую позицию даже для известного, состоятельного и законопослушного инвестора, чьи ценные бумаги работают на Лондонской бирже: одели электронный браслет — и сиди в квартире, пока не вызовут. Никакого возмущения. Все привыкли. Никто не заступается.

Случись такое в России с иностранным бизнесменом-финансистом — реакция наших СМИ и отдельных медиаличностей была бы совсем другой. Полагаю, это неплохо характеризует степень свободы слова у нас в сравнении с зарубежьем. Тиньков, наверное, подтвердит.

На волне этой новости котировки акций холдинга имени Олега Тинькова за пару дней упали на 3,2%. Мы считаем, волатильность его ценных бумаг не будет долгой. И вот почему.

Пресс-служба банка и защита Олега Тинькова хранят молчание, поскольку любая информация может быть использована фискальным ведомством США в качестве оружия в переговорах об уплате налогов. Налоговое управление для серьезного преследования бизнесмена и ареста его активов по всему миру должно приложить массу усилий и потратить не один год. Олег Тиньков не хочет сидеть в тюрьме и потерять в стоимости собственных ценных бумаг и дивидендов. Стороны договорятся, найдя баланс взаимных интересов. Правда, случится это, если только налоговики уже не собрали железные доказательства неправильного заполнения отчетных документов и укрытия имущества от уплаты налогов Тиньковым.

Пожелаем удачи отечественному банкиру вдали от нашей судебной системы и нашей медиасреды, где за него было бы кому заступиться.