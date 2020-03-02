Путин предложил запретить отчуждение российских земель на конституционном уровне

Москва, 2 марта. Президент РФ Владимир Путин предложил внести в конституцию поправку, которая запрещает отчуждение российских земель. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть [такая поправка]», — отметил Володин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, что поправка, в частности, направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, что в январе этого года Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил предпринять ряд серьезных социальных и административных реформ, требующих редактирования конституции. В частности, речь шла об изменении ветвей власти с усилением роли законодательного органа. Для работы над поправками была создана специальная рабочая группа. 23 января Госдума приняла законопроект об изменении конституции в первом чтении. После окончательного утверждения в парламенте документ должен быть вынесен на народный референдум, и только после этого он может быть подписан президентом.