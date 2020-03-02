Москва, 2 марта. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский впервые стал отцом. Его избранница, актриса и режиссер Ольга Зуева родила дочь, об этом она сообщила в Instagram.

Зуева поделилась с подписчиками в соцсети снимком, на котором она держит на руках малышку.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала актриса.

Пара старалась скрыть появление первенца. Однако в СМИ появилась информация о том, что 32-летняя Зуева родила в американской клинике. Козловский, отложив съемки в фильме «Карамора» в Грузии, отправился за ней.

Романтические отношения между Козловским и Зуевой завязались около пяти лет назад. Поначалу звезды скрывали связь, однако с 2016 года стали афишировать роман и жить вместе.

Ранее Козловский опубликовал в Instagram пост, в котором попросил зрителей не сравнивать его фильм «Чернобыль: Бездна» с ранее вышедшим сериалом HBO. Как говорит Козловский, не стоит считать его фильм «русским ответом» HBO. Он подчеркивает, что если бы российский фильм был «ответом», то на его подготовку и написание сценария ушло бы гораздо больше 13 дней.