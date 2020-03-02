Украина захлебывается от потоков нелегального оружия

Украинские эксперты из Центра исследований проблем безопасности «СЕНСС» презентовали итоги своего исследования. Его главный вывод: Украина в огромной опасности из-за того, что на руках у населения находится от 4,5 миллиона до 6 миллионов единиц боевого оружия. Из-за обнищания граждан эти «стволы» все чаще становятся орудием разрешения бытовых конфликтов. А в случае дестабилизации ситуации в стране оно может быть использовано для нового вооруженного переворота, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Как сообщил глава Центра исследований безопасности «СЕНСС» Вадим Черныш, сегодня Украина буквально захлебывается в обороте нелегального оружия. Его основная масса была вывезена из зоны конфликта в Донбассе и сейчас находится на руках у граждан нелегально.

«Только в период с сентября по декабрь 2019-го нами было выявлено 538 случаев незаконного использования и применения оружия. Больше всего таких случаев зафиксировано в Днепропетровской (51 случай), Киевской (41), Донецкой (34) областях и в самом Киеве (47), — сообщил эксперт. — За примерами далеко ходить не надо. В газетах и Интернете мы постоянно встречаем сводки о том, что «в Киеве двое пьяных граждан открыли огонь по прохожим, двое скончались на месте». Или что «в Харьковской области 48-летний гражданин расстрелял троих коллег по работе на почве личной неприязни». Как ни ужасно, но такие истории стали сегодня в нашей стране обыденностью. Они никого не удивляют и порой даже не пугают».

Исследование центра «СЕНСС» показало, что чаще всего преступления с применением боевого оружия совершают организованные банды, занимающиеся незаконным оборотом оружия, распространением наркотиков и насильственными преступлениями — грабежами, разбоями и так далее. Также часто используют оружие ранее судимые украинцы и граждане «под мухой», то есть пьяные.

«Очень часто в незаконном обороте и использовании оружия принимает участие молодежь, а также «ветераны АТО». У многих из них огромные проблемы с психикой вследствие долгого пребывания в зоне боевых действий. При этом они откровенно обижены на государство, которое не выполнило большинство данных им обещаний — от финансовых льгот до выделения бесплатных участков земли. Эта обида вкупе с доступом к боевому оружию регулярно провоцирует конфликты и перестрелки на улицах. Всего за четыре последних месяца таких случаев было зафиксировано 57», — отметил Черныш.

Глава центра «СЕНСС» констатировал, что мониторинг выявил широкое использование боевого оружия в бытовых конфликтах — это каждый десятый случай из зафиксированных. Черныш напомнил историю, случившуюся осенью 2019-го в новом районе Киева: соседи отключили свет в квартире «ветерана», который воровал у них электроэнергию. В ответ участник АТО взял в руки «Калашников», привезенный из Донбасса, и расстрелял обидчиков.

«Резко увеличилось и количество граждан, легально владеющих оружием и применяющих его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По сравнению с 2015-м, число таких случаев выросло в четыре раза — с 1065 до 4399, — отметил аналитик. — По сути, на Украине необходимо срочно провести общественную кампанию за то, чтобы «война оставалась в зоне ведения боевых действий». Должна проводиться работа с «ветеранами», с военными, необходимо установить точное количество оружия, которое остается вне контроля властей».

По мнению экспертов, ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине сегодня достигла критической отметки. По данным украинского МВД, на территории страны незаконно обращаются более 3,5 миллиона единиц нарезного оружия. Но эксперты уверены, что реальная цифра намного больше — на руках у украинцев около пяти-шести миллионов незарегистрированных «стволов». Как результат — криминальная статистика зашкаливает от количества преступлений с применением оружия. Серый оружейный рынок процветает — во многом потому что на Украине отсутствует закон об оружии.

«Связь между продолжающимся конфликтом в Донбассе и бытовой и организованной преступностью с применением «огнестрела» — очевидна, — считает Черныш. — Если государство не хочет допустить повального всплеска преступлений с использованием нелегальных стволов, оно должно срочно начинать наводить порядок на рынке оружия. К сожалению, с законодательством, регламентирующим оборот оружия, у нас сейчас, мягко говоря, не все в порядке».

Интересно, что зимой депутаты от правящей партии «Слуга народа» зарегистрировали в Раде законопроект, призванный легализовать миллионы единиц огнестрельного оружия, незаконно находящегося на руках у украинцев. Документ был внесен в повестку дня весенней сессии Рады, однако в ближайшее время руки у депутатов до него не дойдут. Сейчас парламент полностью занят рассмотрением поправок к закону об открытии рынка земли. Пока единого закона об оружии нет, на Украине действуют лишь «оружейные» инструкции МВД, принятые еще в конце 1990-х и явно не соответствующие сегодняшним реалиям.

«Черный рынок оружия стремительно растет, десятки тысяч стволов, вывезенных из зоны конфликта, активно покупают криминальные группировки и обычные граждане. Мы должны остановить этот процесс, пока он окончательно не вышел из-под контроля», — считает глава центра «СЕНСС».

Он крайне негативно оценивает различные инструкции МВД о добровольной сдаче нелегального оружия.

«Любые заявления руководства МВД Украины о том, что они борются с ситуацией — всего лишь «имитация бурной деятельности». Когда Арсен Аваков говорит, что «мы изъяли две-три тысячи единиц оружия», а его в обороте четыре-пять миллиона единиц — то это капля в море», — пояснил Черныш.

На вопрос, почему на Украине практически не работает добровольная сдача «стволов» (за которые силовики должны выплачивать гражданам деньги), эксперт ответил честно.