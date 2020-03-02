Россия может передать Сирии ЗРК «Тор» для борьбы с турецкими БПЛА

У Сирийской Арабской Республики, которую поддерживает Россия, имеются необходимые средства ПВО, способные нейтрализовать турецкие разведывательно-ударные беспилотники, действующие в районе Идлиба.

Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей озвучил полковник в запасе Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Зона парадокса

Начало турецкой военной операции, направленной на выдавливание подразделений Сирийской арабской армии из зоны деэскалации Идлиб, серьезно осложнило ситуацию на северо-западе Сирии. Турецкая сторона передала своим прокси на территории Сирии ПЗРК, после чего были зафиксированы пуски зенитных управляемых ракет в направлении не только летательных аппаратов сирийских ВВС, но и ударных бортов ВКС России.

Контратаки боевиков, опекаемых Анкарой, даже вынудили военнослужащих САА оставить недавно освобожденный город Серакиб, который, впрочем, вскоре был вновь взят ими под контроль.

Вмешательство Турции в ход боевых действий в Идлибе стало еще более масштабным после того, как в районе населенного пункта Бехун вечером 27 февраля в результате налета сирийских ВВС погибло более 30 турецких военнослужащих, находившихся в боевых порядках джихадистов. Вслед за этим части сирийской армии попали под огонь турецкой артиллерии и РСЗО, а также подверглись атакам турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

СМИ Анкары принялись нагнетать в турецком обществе антисирийские и антироссийские настроения. С каждым часом картина происходящего в Идлибе приобретала все большую драматичность, а также парадоксальность — ведь в тылу группировки САА продолжали оставаться ранее развернутые в Идлибе в соответствии с Сочинским соглашением турецкие наблюдательные посты!

Свидетельством того, насколько запутана ситуация в зоне деэскалации Идлиб, стали события 1 марта. В 12:15 по Московскому времени первого дня весны турецкие прокси озвучили информацию о том, что над Идлибом был якобы сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС России. Когда Минобороны РФ опровергло этот фейк, «сбитый Су-24» в реляциях боевиков превратился в «сбитый самолет ВВС Сирии», а затем — в «сбитый российский беспилотник «Орлан-10».

Когда же торжествующие боевики в 12:40 опубликовали видео с места падения летательного аппарата, то стало понятно, что сбитым оказался… турецкий разведывательно-ударный БПЛА Anka-S, стоимость которого, в комплекте с наземной станцией управления, достигает 30 млн долларов. Это открытие немедленно заставило замолчать джихадистских и турецких пропагандистов. Ближе к 13:00 представитель САА объявил, что «турка» завалили сирийские военнослужащие…

Заметим, что это уже второй Anka-S, который турецкая армия потеряла над Идлибом. Первый БПЛА этого типа сирийцам удалось сбить 25 февраля.

Впрочем, потеря турками пары новейших разведывательно-ударных беспилотников не сказалась на планах Анкары. Удары ее артиллерии и БПЛА Anka-S и Bayraktar TB2 по боевым порядкам САА в Идлибе продолжались. При этом в районах, контролируемых правительственными войсками Сирии, по-прежнему находились турецкие наблюдательные пункты, по отношению к которым сирийские военнослужащие все так же воздерживались от враждебных действий.

«Настоящая фантасмагория»

С просьбой прояснить запутанную картину происходящего в Идлибе ФАН обратился к полковнику Виктору Мураховскому.

— Виктор Иванович, что сейчас происходит в зоне деэскалации Идлиб?

— В Идлибе Турция стремится, во-первых, вернуть тот status quo, который имел место на момент подписания в октябре 2019 года Сочинского меморандума. Во-вторых, снизить репутационные издержки от потерь, понесенных ее вооруженными силами 27 февраля под Бехуном.

— То есть создать картину убедительного «возмездия сирийцам»?

— Да, что-то вроде этого. При этом Анкара использует собственную трактовку седьмого пункта Сочинского меморандума, гласящего, что вооруженные силы Турецкой Республики и военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации могут осуществлять скоординированное патрулирование и мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов. Данный пункт подразумевает разрешение использовать над Идлибом исключительно разведывательные БПЛА. Турки же, наравне с разведывательными, активно задействовали и разведывательно-ударные беспилотники.

— И это позволило туркам наносить удары по войскам САА, продвигающимся в сторону сирийско-турецкой границы.

— Именно так. Видимо, командование САА считало, что после 27 февраля в течение одного-двух дней вопрос с неправомочным использованием Турцией над Идлибом ударных БПЛА получится как-то урегулировать по международным каналам. Но, судя по происходящему, эти надежды оказались тщетными.

Следствием этого стало заявление Дамаска от 1 марта о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб для летательных аппаратов всех стран, не имеющих соглашений с Сирией об оказании той военной помощи. После чего сирийские средства ПВО сбили тяжелый турецкий БПЛА семейства Anka.

— Россия, как известно, имеет все необходимые договоренности об оказании военной помощи Сирии. Значит ли это, что силы наших ВКС могут действовать над Идлибом?

— Силы ВКС России продолжают наносить удары по террористическим формированиям в зоне Идлиб. Одновременно российская сторона, как бы это ни показалось странным, все так же обеспечивает безопасность турецких наблюдательных постов, которые оказались в тылу сирийских войск.

В текущей обстановке, когда турки продолжают наносить удары по боевым порядкам САА, это достаточно непростая задача.

— Насколько многочисленны гарнизоны этих постов?

— Большинство турецких наблюдательных постов укомплектовано ротными тактическими группами, то есть на каждом — по 120–130 военнослужащих. Сирийцев сдерживать все труднее. Понятно, что если в какой-то момент у них терпение лопнет, то САА ликвидирует турецкие посты буквально за сутки.

— Получается, что турки, сидящие на этих постах, фактически являются заложниками политики Анкары.

— Удивительно, но Турция их таковыми не считает. Получается, что Анкара сама не соблюдает условий Сочинского меморандума, но в то же время рассчитывает, что эти условия будут полностью соблюдать Дамаск и Москва. Это настоящая фантасмагория!

«ПВО не как у России, но возможностей хватит»

— Можно ли сказать, что в результате действий турецкой стороны и поддерживаемых ею вооруженных группировок наступление сирийской армии в сторону сирийско-турецкой границы приостановилось?

— Можно. Думается, что на это повлияли не только турецкие артналеты и удары беспилотников, но и российские военные советники, притормозившие активность САА в ожидании решений, которые будут приняты по текущей ситуации в Москве и Дамаске.

Подчеркну — ситуация крайне непростая. Турки в Идлибе оказывают прямую поддержку запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и зачастую ведут обстрел позиций САА прямо со своей территории через линию госграницы. Это факты, прямо ставящие под угрозу дальнейшее соблюдение сторонами пунктов Сочинского меморандума.

Замечу, что отказ от соблюдения этих пунктов затронет интересы не только Анкары, Москвы и Дамаска, но и Тегерана: Иран уже выразил свою озабоченность эскалацией конфликта в Идлибе.

— Выходит, что де-факто турки в одностороннем порядке рвут Сочинский меморандум?

— При этом Анкара на данный момент не демонстрирует понимания, что терпение других интересантов Сочинского меморандума не бесконечно.

— Понятно, что турки в пиковой ситуации «помидорами не отделаются». Но до такой ситуации никто, включая турок, явно доводить не хочет.

— Повторюсь: Анкаре хотелось бы вернуть САА на те исходные позиции, которые сирийцы занимали на момент подписания Сочинского меморандума. На мой взгляд, это абсолютно нереально. Куда более вероятно компромиссное решение, в рамках которого сирийские войска останавливаются там, где они находятся сейчас. Видимо, это и побуждает турок стремиться оттеснить САА в Идлибе как можно дальше от сирийско-турецкой границы к моменту анонсированной встречи глав России и Турции.

— Поскольку турецкие ударные беспилотники продолжают играть важнейшую роль в боевых действиях в Идлибе, хотелось бы узнать, есть ли у САА средства для борьбы с БПЛА Anka-S и Bayraktar TB2?

— САА располагает рядом средств войсковой ПВО. Это, например, ЗРК «Бук» в достаточно свежей модификации и ЗРК предыдущего поколения «Квадрат». Они вполне способны эффективно поражать такие крупные и малоскоростные цели, как тяжелые ударные БПЛА. Поражать подобные цели могут и сохранившиеся у сирийцев в небольших количествах ЗРК «Оса». Не является большой проблемой насыщение боевых порядков САА такими ПЗРК, как «Игла».

— А сирийские ЗСУ «Шилки»?

— Я бы их не рассматривал. Уцелевшие сирийские «Шилки» практически полностью выработали свой ресурс, ведя огонь по наземным целям.

К сожалению, у САА отсутствуют ЗРК «Тор». В то же время вполне возможно передать пару батарей «Торов» САА — тем более что ВС РФ сейчас получают «Торы» новейших модификаций целыми комплектами, и ЗРК предыдущих модификаций таким образом освобождаются.

Резюмируя, можно сказать, что у Дамаска имеется возможность достаточно оперативно развернуть систему ПВО в боевых порядках группировки САА, действующей в Идлибе. Это будет, конечно, не комплексная система ПВО, как у ВС РФ. Но ее возможностей для борьбы с турецкими ударными беспилотниками должно хватить.

Технических препятствий нет

— Почему подобная система ПВО не была развернута в Идлибе раньше?

— Необходимости в ней ранее не было. Джихадисты своими ВВС не располагают, а Турция до недавнего времени воздерживалась от активного использования своих ударных БПЛА над Идлибом. Сирийские же средства противовоздушной обороны преимущественно задействовались в объектовой ПВО, прикрывающей Дамаск и границу со стороны Голанских высот.

— Ну, а теперь…

— ...Теперь, в случае принятия Дамаском и Москвой соответствующего решения, система ПВО, прикрывающая группировку САА в Идлибе, вполне может быть развернута. Технических препятствий к этому нет никаких.

— Вполне возможно, что такое развертывание уже началось. По крайней мере, к вечеру 1 марта САА отчиталась, что за день над Идлибской зоной деэскалации сирийскими средствами ПВО были уничтожены целых шесть ударных БПЛА Турции.