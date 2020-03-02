Володин: Путин внес поправку о боге в проект об изменении конституции

Москва, 2 марта. Президент России Владимир Путин внес поправку о боге в проект об изменении конституции. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть (поправка, которая затрагивает вопрос бога в Конституции. - Прим. ФАН)», — сказал журналистам Володин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Спикер ГД уточнил, что поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поступили в профильный комитет нижней палаты российского парламента. Все эти поправки, по его словам, изложены на 24 страницах.

«Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», — добавил он.

Напомним, с инициативой о включении в конституцию упоминания о боге 1 февраля выступил патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ указал на то, что большинство россиян верят в бога. Тут же он подчеркнул, что говорит не только о православных, а также о мусульманах и представителях других вероисповеданий. Патриарх напомнил, что в гимне России есть слова «Хранимая богом родная страна», так почему, по словам священнослужителя, «об этом не может быть сказано в нашей Конституции».

Второе чтение поправок к Конституции должно состояться 10 марта. После одобрения в Госдуме, в Совете Федерации, а также парламентами в регионах, документ поступит на подпись президенту РФ, а после этого 22 апреля состоится общероссийское голосование, в ходе которого граждане РФ решат, вносить ли изменения в основной закон страны.