Киев, 2 марта. Украина встретила новое десятилетие небывалым экономическим провалом — стремительным падением промышленности и катастрофическим недовыполнением бюджета. Об этом заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

На заседании согласительного совета Верховной рады она призналась, что за годы в политике видела «достаточно кризисных вещей», но с невыполнением бюджета на 22,5% по доходной части столкнулась впервые.

«Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что мы недополучили только за два месяца 27,5 миллиардов гривен? Хочу вам сказать, что только налоговая недодала 15,5 миллиардов гривен. Это означает хаос, бардак, неспособность управлять страной. Это означает провал всей политики, тотально», — констатировала она.

Глава «Батькивщины» также указала на падение промышленности, которое, по ее словам, происходит с момента прихода к власти нового президента страны Владимира Зеленского.

Тимошенко убеждена, что если не приступить к восстановлению разрушенной экономики немедленно, исправить что-либо позднее будет уже невозможно.

«Если сейчас мы пропустим эту историю в стране, мы не только станем неспособны финансировать жизнь страны, у нас просто будет коллапс, из которого страну уже никто не сможет вытянуть. И то, что мы не обращаем на это внимание, — от некомпетентности президента, правительства, всех его структур и систем власти», — заявила депутат.

При этом она призвала вызвать в Раду всех причастных к принятию решений во главе с Зеленским и «спросить, что происходит с государством».

На минувшем заседании в украинском парламенте прозвучало еще одно резонансное заявление. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал решение киевских властей не праздновать 9 Мая. Он напомнил, что в этом году на Украине отмечается 130 лет со дня рождения нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эрика Коха Ивана Полтавца-Остряницы и ряд других «важных» дат, связанных с фашистами. Депутат заявил, что этими порядками действующие власти хотят вернуть страну «в мракобесие нацизма».