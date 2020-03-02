Второе чтение проекта об изменении конституции пройдет в Госдуме 10 марта

Москва, 2 марта. Госдума рассмотрит во втором чтении проект об изменении Конституции РФ 10 марта. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Скорее всего, заседание будет длительным. Об этом только что мы говорили. Решение принято 10 марта начать заседание Государственной думы с рассмотрения законопроекта второго чтения «О поправке к Конституции», — заявил Володин по итогам заседания Совета.

При этом он отметил, что первая поправка к проекту, внесенная президентом России Владимиром Путиным, касается наименования документа. Вторая включает в себя новеллы по «большому перечню статей конституции». Третья описывает саму процедуру вступления в силу закона, а также обсуждение его с Конституционным судом.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.