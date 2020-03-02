Эксперты рассказали, как россияне распоряжаются семейным бюджетом

Москва, 2 марта. Две трети россиян считают, что ежемесячный доход супругов должен быть общим, это подтверждают результаты опроса Superjob.

Согласованное распределение расходов поддерживают 75% опрошенных. 58% респондентов уверены, что больше в семье должен зарабатывать мужчина. Однако в возрастных парах больше зарабатывает женщина.

5% респондентов-мужчин считают, что должны единолично распоряжаться общими деньгами. Только 1% опрошенных женщин уверены, что они могут сами распределять доходы.

При этом в 69% пар финансы распределяются традиционно между супругами, в 8% пар женщины единолично тратят средства, у каждого свои деньги только у 11% пар.