Семь сирийских наемников уничтожены в районе Айн Зара в Ливии

Триполи, 2 марта. В течение дня 2 марта на южной окраине Триполи уничтожено более семи сирийских террористов. Об этом в Twitter сообщают пользователи.

Уточняется, что как минимум семь наемников из Сирии, доставленных в Ливию Турцией, были ликвидированы в столичном районе Айн Зара. Уничтожение сирийских радикалов в очередной раз стало доказательством турецкого вмешательства во внутриливийский конфликт путем масштабных поставок вооружения и техники в Ливию, а также массовой переброски наемников из Сирии.

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ранее на официальном уровне заявили, что в ходе обстрелов и нападений Ливийская национальная армия (ЛНА) потеряла более 20 бойцов. Известно, что смертельное ранение получил офицер ЛНА, контролировавший соблюдение режима прекращения боевых действий.

Разведка ЛНА ранее установила, что боевики ПНС пополняют свои ряды преступниками, получившими реальные тюремные сроки.