Елизавета Боярская восхитила фанатов новым весенним образом

Москва, 2 марта. Российская актриса Елизавета Боярская порадовала поклонников новым весенним образом.

Боярская опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором она запечатлена с новой прической. При этом голову актрисы украшает утонченный ободок белого цвета с небольшим бантом.

Поклонники пришли в восторг от нового образа актрисы. Подписчики отметили, что Боярская стала выглядеть более милой и нежной благодаря новой прическе. При этом часть пользователей выразила уверенность, что актриса просто примерила парик, чтобы озадачить своих фанатов.

«Француженка. Красивая девушка», — пишет shirokova43.

«Божественно красивая», — отмечает oxi__k.

«Хорошенькая», — пишет marisha210181.

«Стильно и мило», — отмечает tatyana_vasilyeva_ma.

«Нереальная красота, так не бывает!» — пишет chernysh_tanya22.

Ранее Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который серьезно напугал подписчиков актрисы. Боярская обнародовала закулисное селфи с «лысой» Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц в Театре Наций. Фото напугало подписчиков Боярской, которые предположили, что Чулпан Хаматова борется с онкологическим заболеванием.

Однако позднее сама Хаматова опровергла данные предположения, отметив, что полностью здорова, а странная «прическа» является гримом. Стоит отметить, что Боярская, Шульц и Хаматова играют в спектакле «Иванов». Необычный образ Чулпан связан с тем, что она играет больную раком жену главного героя.