Казакам запретили целовать иконы из-за коронавируса

Екатеринбург, 2 марта. Казачий Совет атаманов России запретил целовать иконы и руки священнослужителей на фоне распространения коронавируса, об этом сообщил атаман Геннадий Ковалев.

По словам атамана, приказ уже разослан по подразделениям Совета атаманов региональных казачьих общественных организаций. Приказ носит рекомендательный характер и будет действовать до тех пор, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса, пишет RT.

«Запрещается целовать иконы и все, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения», — объяснил Ковалев в комментарии РИА Новости.

При этом атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, комментируя указ, назвал запрет целовать иконы «чушью». Он отметил, что подобные указы — это прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов.

В конце прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

В пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». По ее данным, за пределами Китая, который считается очагом распространения, новой инфекцией заразились 4 351 человек. В понедельник, 2 марта, стало известно, что число государств, в которых зафиксированы случаи заражения, достигло 65.