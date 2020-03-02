Московский муфтий осудил иранцев-шиитов, облизывающих мавзолей

Москва, 2 марта. Московский муфтий Ильдар Аляутдинов осудил шиитов, которые в попытках доказать свою веру и бесстрашие перед коронавирусом, облизывали решетку мавзолея Фатимы Масуме в Иране.

«В мусульманском мире такие вот проявления крайне редко встретишь и увидишь. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Безусловно, мусульмане России такой флешмоб ну никак не поддержат. Это не соответствует исламу, логике и здравому смыслу», — пояснил он телеканалу 360.

Аляутдинов подчеркнул, что ислам, напротив, предписывает верующим соблюдать личную гигиену и беречь здоровье, что никак не вяжется с действиями иранских шиитов.

Напомним, что Фатима аль-Маасума является дочерью седьмого имама шиитов Мусы аль-Казима и почитается как святая. Ее останки покоятся в мавзолее в иранском городе Кум, который считается у мусульман священным и привлекает паломников.

Иран стал одной из стран, наиболее пострадавших от распространения опасного китайского коронавируса COVID-19, вызывающего пневмонию. Сообщалось, что в Иране зафиксировано 26 жертв и 245 случаев коронавируса.

В конце февраля Россия запретила гражданам Ирана въезжать на свою территорию и ограничила авиасообщение между двумя странами. Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил ввести полный запрет на авиасообщение, чтобы исключить возможность попадания опасной инфекции на российскую землю. Отметим также, что Россия по той же причине ограничила авиасообщение с Китаем и Южной Кореей.