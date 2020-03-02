Врачи оценили необходимость принудительной госпитализации при эпидемиях в России

Обсуждение проблем недобровольной госпитализации людей состоялось в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В пресс-конференции под названием «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности» приняли участие специалисты в области медицины и права. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает с места событий.

Мероприятие начал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, который рассказал о повестке дня.

«Мы говорим о госпитализации [в связи] с эпидемиями, заразными болезнями и с психическими заболеваниями», — сказал он.

Участники встречи рассказали о своей позиции к текущему конфликту. Своим взглядом на существующую проблему поделился бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев. В начале он сделал экскурс в историю.

«Впервые принудительно начали отселять больных лепрой. Было это очень давно. Пока в начале XX века не поняли, что эту болезнь можно лечить, и что такие пациенты не требуют принудительно госпитализации. Тем не менее без конца происходит борьба между государством, которое стремится ко всеобщему благополучию, и гражданами, которые ведут себя по-разному», — отметил он.

Как говорит Яковлев, ответственность за нарушения карантинных мероприятий внесена в законодательство многих стран. В частности, в Швейцарии и Дании предусмотрено уголовное наказание за то, что человек нарушает карантин. При этом выступающий подчеркнул, что меры реагирования на сами случаи появления эпидемии со стороны государства могут быть как адекватными, так и избыточными. Яковлев напомнил, что в 70-х после того, как было зафиксировано начало эпидемии холеры в Одессе, уже ночью собрался чрезвычайный противоэпидемический штаб.

«Уже к утру инфекционный стационар охраняли солдаты. Немедленная реакция и введение карантина», — прокомментировал врач.

Почетным гостем мероприятия был старейший психиатр Скорой психиатрической помощи Санкт-Петербурга Олег Аронович, который с уверенностью сказал, что проблема недобровольной госпитализации в психиатрии решена лучше всех.

«Наши больные опасны для окружающих и для себя. Начиная с 1992 года все позиции недобровольного освидетельствования, госпитализации и лечения обусловлены законом. Все четко выполняется во всех сферах петербургской психиатрии, — в амбулаторной, стационарной и внебольничной», — рассказал психиатр.

В дальнейшем обсуждение перешло к проблеме госпитализации больных туберкулезом. Известно, что невозможно госпитализировать опасного больного с открытой формой туберкулеза, если он не хочет этого. По этому вопросу высказался главный фтизиатр Санкт-Петербурга Александр Пантелеев.

«Вопрос разбирается уже на протяжении полутора десятков лет о том, кто более прав, — пациент, болеющий туберкулезом и имеющий права как личность, или общество, которое имеет право на защиту от распространения инфекции», — указал Пантелеев.

Однако до тех пор, пока соответствующие органы не смогут изолировать больных от общества, ни о каком снижении роста заболеваемости среди людей говорить нельзя. К тому же сейчас есть серьезные результаты быстрого снижения заболеваемости туберкулезом в России.

«Если говорить об амбициозных целях — ликвидировать туберкулез в стране — то эту позицию нам не позволит реализовать ситуация с хроническими формами туберкулеза», — сообщил Пантелеев.

В таких условиях необходимо принудительно привлекать людей к лечению туберкулеза в России, поясняет фтизиатр. Это поможет снизить число заболевших. При этом в России много уклонистов, стремящихся избежать лечения.

«Это люди, которые распространяют не просто туберкулез как таковой, а лекарственно устойчивый туберкулез. Эффективность лечения этого туберкулеза гораздо ниже», — добавил Пантелеев.

Юридическую оценку обоснованности принудительной госпитализации дал национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов. Он рассказал, насколько эффективно право в России защищает гражданина и общество.

«Неплохо защищает, на удивление. У нас часто принято критиковать законодательство. Я совершено ответственно могу заявить, что законодательство об охране здоровья граждан РФ прекрасно прописано во многих вопросах. Оно реально дает медицинским работникам работать, а пациентам то, на что они должны рассчитывать», — сообщил Горяинов участникам пресс-конференции.

В дальнейшем обсуждение текущей проблемы продолжилось в формате вопрос-ответ. Журналисты различных изданий задали гостям мероприятия интересующие их вопросы.