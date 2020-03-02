Шугалея и Суэйфана держат в тюрьме Ливии ради политического шантажа. ФАН-ТВ

Более двух недель у здания посольства Ливии проходят ежедневные одиночные пикеты. Россияне требуют освободить Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы.

«Требуем освободить незаконно задержанных социологов Российской Федерации, которые, не нарушая никаких законов, лишь проводили исследования на территории Ливии», — заявляет руководитель международного отдела Евгений Кондрахин.

Представители ЛДПР говорят о том, что наши соотечественники, по сути, являются заложниками хаоса, который длится в Ливии с 2011 года, а также упирают на невиновность социологов.

«В Триполи, по сути, засела группа террористов, которые всячески ущемляют права граждан различных стран, в том числе и России. Поэтому мы сегодня вышли сюда, к посольству Ливии, с группой наших товарищей из ЛДПР. Партия выступает за то, чтобы Россия принимала более жесткие меры и не позволяла никому нарушать права наших граждан», — подчеркнул депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов.

Правительство национального согласия поступает подобным образом не в первый раз: до этого они удерживали европейцев, англичан, граждан СНГ.

«В данный момент правительство национального согласия, как его называют, пренебрегло всеми нормами международного права, всеми принципами прав человека. Они удерживает наших ребят ради политического шантажа, иначе это назвать нельзя», — сокрушается заместитель начальника Управления внутренней политики администрации Псковской области Петр Бычков.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан занимались в Ливии социологическими исследованиями, согласованными с ливийской властью. В мае 2019 года они были захвачены посреди ночи бойцами группировки RADA, которая формально входит в состав МВД ПНС, которое легализует деятельность боевиков.