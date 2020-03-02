21 ребенок отравился блинами в Краснодаре. ФАН-ТВ

21 ребенок попал в больницу с отравлением после празднования масленицы в микрорайоне Губернский в Краснодаре. По словам родителей пострадавших, блины были полусырыми и белого цвета. Почти сразу у детей началась рвота.

«У моего ребенка посинело лицо, ногти, губы. Я побежала в аптеку, купить «Регидрон», однако там сказали, что препарат буквально смели с полок», — рассказывает мать одного из пострадавших.

В детской больнице, куда привезли ребенка, не оказалось мест — все койки были заняты. Пациенту предложили провести ночь в коридоре.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю немедленно организовали эпидемиологическое расследование.