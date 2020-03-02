Полковник США после евротура Помпео призвал Штаты и НАТО дальше расширяться на восток

Вашингтон, 2 марта. США и НАТО должны наращивать объемы военной помощи Украине, Грузии и Молдавии, чтобы противостоять «российской угрозе», заявил отставной полковник сухопутных войск США Уэс Мартин.

Огромную антироссийскую статью Мартин опубликовал в газете The Washington Post после европейского турне госсекретаря США Майка Помпео. Военный напомнил, что Помпео посетил Украину, Казахстан, Белоруссию и Узбекистан, и это, по мнению полковника, демонстрирует сохраняющийся интерес Вашингтона к этим «ключевым стратегическим районам Восточной Европы и Евразии».

По словам Мартина, Помпео занимается тем, что готовит почву для прогрессивной политики США в преддверии выборов, в первую очередь для второго срока действующего американского президента Дональда Трампа.

«В ближайшие несколько лет Вашингтону нужно активно готовить и снабжать оружием силы союзников НАТО, регулярно проводить военные учения, такие как запланированные на этот год учения «Defender-Europe 20», а также развертывать военно-морские силы НАТО в Черном море», — считает Мартин.

Помимо этого, военный убежден, что у Запада есть две миссии в Восточной Европе. Во-первых, как пишет полковник, они должны уберечь страны, «находящиеся в тени России» от «военных угроз со стороны России», а также от «экономических угроз со стороны Китая».

Но и это еще не все. Поддержка Запада, как уточнил Мартин, также должна включать в себя расширение юго-западного фланга НАТО на Кавказ.

«От Балкан Россию отделяют только Украина и Черное море», — пояснил он.

Напомним, турне Помпео продолжалось с 29 января по 4 февраля. По мнению политолога, руководителя общественного фонда «Мир Евразии» Эдуарда Полетаева, результаты визита главы Госдепа в Центральную Азию, можно охарактеризовать одной фразой — «много эмоций — ноль результатов». Причиной же этой поездки, как объяснил эксперт, стал провал нескольких американских геополитических проектов (в частности, проектов «Большая Центральная Азия» и «Великий Шелковый путь»). По мнению Полетаева, США отличает «не совсем глубокое» понимание региона Центральной Азии.