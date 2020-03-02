Экс-жена обвинила Серегу в похищении детей и издевательствах над ними

Киев, 2 марта. Блогер Полина Ололо обвинила рэпера Серегу (Сергей Пархоменко) в похищении их общих детей и жестоком обращении с ними. Гневный пост девушка опубликовала в своем Instagram.

Хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита «Черный бумер», трижды был женат. Ололо стала его второй супругой, у пары родились сыновья Марк и Платон.

Как призналась девушка, она не может больше молчать о проблемах в семье. По ее словам, она очень переживает за сыновей, которых забрал Серега и стал «препятствовать любому контакту» детей с матерью.

Ололо подчеркнула, что все истории рэпера о «героическом» воспитании детей — ложь. Экс-жена певца указала, что мальчики стали бояться отца, который доводил их до слез своими издевательствами.

«Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей)», — призналась блогер в посте в соцсети.

Она добавила, что младший из мальчиков стал все чаще впадать в истерику. Детей отец мог оставить одних в закрытом доме на ночь или на выходные, не заботясь об их питании и гигиене.

Девушке удалось узнать, что 1 февраля ее сыновья пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, а дальше об их судьбе ничего неизвестно.

«По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, <…> документы для подачи в суд», — добавила Ололо.

Она обратилась к бывшему мужу, подчеркнув, что до последнего вздоха будет бороться за своих детей.

Напомним, в прошлом году белорусский рэпер заявил о желании получить украинский паспорт. Хип-хоп-исполнитель уже имеет вид на жительство, в Киеве он ведет свой бизнес. Серега признавался, что хочет наладить отношения с проживающим на Украине дядей, который отказывается с ним контактировать.