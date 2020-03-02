Украина запустила гостелеканал для вещания в Донбассе

Киев, 2 марта. Украина запустила новый государственный телеканал «Дом» для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом рассказала и.о. гендиректора канала UATV Юлия Островская.

Планируется, что новый ресурс объединит украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.

«С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал «Дом». Главная цель нашего канала — это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях», — объяснила она на презентации концепции нового ресурса.

Идея создать русскоязычный госканал с вещанием на неподконтрольные территории принадлежит отвечающему за коммуникации заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко. По его задумке, СМИ должно стать элементом проукраинской пропаганды в Донбассе, способствуя «информационной реинтеграции» региона.

Тимошенко сообщил, что «Дом» будет транслировать «самый премиальный контент во всей стране» и уже «в ближайшие дни начнет производство новостей».

Министр культуры Украины Владимир Бородянский ранее рассказал, что бюджет канала будет превышать 400 миллионов гривен — составит порядка 16 млн долларов.

Свое название канал получил совсем недавно, как сообщил портал «Детектор медиа» со ссылкой на источники, его утвердил лично президент страны Владимир Зеленский. Логотип канала выполнен так, что название можно прочитать двумя различными способами: как «Дiм» (дом на украинском) и как «Дом».

Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости после государственного переворота в Киеве в 2014 году, поскольку не захотели подчиняться новым украинским властям. В ответ последние развернули против республик Донбасса военную операцию. Киев до сих пор не оставляет попытки вернуть регионы в состав Украины.