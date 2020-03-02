Участник смертельной вечеринки с сухим льдом рассказал, как погибла его девушка

Андрей Бойко вместе со своей девушкой Натальей Монаковой был в столичном банном комплексе на дне рождения «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко. В разгар веселья муж Диденко Валентин бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда — в результате трое человек умерли от отравления углекислым газом, еще несколько попали в реанимацию. Бойко рассказал, как все произошло, в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

По словам молодого человека, собравшаяся компания блогеров была непьющей, а шоу с сухим льдом было частью обширной программы праздника. Его придумал супруг именинницы Валентин Диденко.

«Сначала выступал фокусник. Затем Валентин сказал, чтобы все пошли в баню, будет какое-то шоу, сюрприз для Кати», — вспомнил Андрей Бойко.

После этого в студии продемонстрировали запись разговора Валентина Диденко с консультантом магазина сухого льда, в ходе которого мужчину предупредили о возможных ожогах, поскольку постоянная температура сухого льда — минус 77 градусов. Валентин пообещал, что в бассейн будут прыгать, когда сухой лед растает. Но по факту гости вечеринки блогеров нырнули в бассейн сразу после того, как в него выбросили сухой лед.

«Никто не знал об опасности. Не мог догадаться. Я видел детские шоу, разные научные эксперименты. Никто и подумать не мог», — сказал Андрей Бойко.

В бассейн вслед за другими прыгнула его 25-летняя девушка Наташа, тоже — блогер. По словам Андрея, вскоре у гостей, находящихся в бассейне, начались судороги, но поначалу это всерьез никто не воспринял.

«Это казалось шуткой, элементом шоу. Но в какой-то момент я понял, что что-то пошло не так, что это не розыгрыш. У меня в глазах уже был туман, но я прыгнул в бассейн за Наташей. Я начал отключаться, но водил рукой в том месте, куда она прыгнула. Я ее не нашел. И как-то на инстинктах вылез из бассейна и тут же отключился, ударившись головой об пол», — рассказал участник смертельной вечеринки с сухим льдом.

Он добавил, что выжил только благодаря действиям именинницы Екатерины Диденко. А своего мужа, организовавшего это «шоу», блогер, к сожалению, потеряла.