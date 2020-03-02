Сирия обвинила Эрдогана в военной агрессии и поддержке терроризма

Дамаск, 2 марта. Власти Сирии обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в военной агрессии против суверенитета страны, а также в поддержке терроризма. С таким заявлением в понедельник выступило министерство иностранных дел Сирии.

«САР решительно осуждает и отвергает жестокую агрессию Турции, которая является кульминацией поведения режима Эрдогана и его безграничной поддержки террористических групп, проливающих кровь сирийцев», — говорится в сообщении.

Действия Турции Дамаск объясняет «фантазиями о восстановлении Османской империи», которая «ласкает больное воображение Эрдогана».

Напомним, что на прошлой неделе боевики в сирийской провинции Идлиб развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственной армии САР, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате обстрела погибли 33 турецких военнослужащих, которые оказались в наступающих рядах террористов.

О том, что Турция поддерживает выступающих против армии САР террористов, Дамаск сообщал и раньше. По словам сирийских военных, они находили у боевиков турецкие броневики, оружие и беспилотники. Кроме того, Анкара поставляет бандформированиям американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, из которых боевики уже сбили несколько летательных аппаратов ВВС Сирии.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что Турция прислала координаты местонахождения своих сил в Идлибе, однако они оказались недостоверными. Согласно полученным координатам, в зоне обстрела турецких военных не было.