Посоветовавшая школьникам «вешаться» учительница лишилась работы

Уфа, 2 марта. Учитель башкирского языка в школе села Мурсалимкино лишилась работы после прилюдного оскорбления школьницы. Об этом сообщили в администрации Салаватского района Башкирии.

Ученики записали на диктофон происходящее во время урока. На записи слышно, как преподаватель отчитывает ученицу. Сначала учительница спросила у подростка, живет ли та с дедушкой, который употребляет алкоголь денно и нощно. Услышав ответ, что девочка живет с мамой, женщина громко рассмеялась.

«Да ты что, у тебя мама есть? <…> Вот у нее воспитание. Алкаши как себя ведут, вот она сидит как последняя алкоголичка. Вот такие люди тебя воспитывают», — приводит слова педагога «Ридус».

Затем учитель обращается ко всему классу, заявляя, что якобы молодежь совершенно утратила способность усваивать новую информацию. По словам преподавателя, ученики не желают заниматься родным языком, а прячутся по раздевалкам, где «караулят своих ухажеров».

«Кто я для вас такая? Засранцы! Бестолковые! <…> Я не посмотрю, что вы восьмиклассники. Вешайтесь лучше. А то вот, подростковый возраст, не знаю, что могут сделать», — заявила учитель.

В районной администрации сообщили, что по факту случившегося было проведено заседание. По итогам заседания было принято решение уволить педагога, пишет kp.ru. Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин назвал поведение педагога неподобающим. Ведомство проведет проверку в школе, где произошел инцидент.