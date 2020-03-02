Бычков обвинил ООН в игнорировании незаконного удержания россиян в Ливии

Замглавы управления внутренней политики администрации Псковской области Петр Бычков принял участие в бессрочном пикете за освобождение незаконно удерживаемых в неофициальной тюрьме «Митига» российских социологов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан — российские ученые, которые отправились в Ливию по официальному приглашению. Они получили разрешение на проведение социологических исследований, однако были схвачены подконтрольной ПНС и премьер-министру Файезу Сарраджу группировкой и помещены в неофициальную тюрьму «Митига», возглавляемую преступником Абд аль Рауфом Каррой. В заточении они провели уже практически год, за это время им так и не предъявили обвинения, а состояние россиян заметно ухудшилось. Единожды к социологам допустили адвоката, общение с родственниками им запрещено.

Чиновник принял участие в протесте возле ливийского посольства в Москве, чтобы поддержать узников режима так называемого Правительства национального согласия и потребовать их немедленного освобождения из плена боевиков:

«Прежде всего, никакой законности в действиях Правительства национального согласия нет. Безусловно, это абсолютный правовой беспредел: несоблюдение международных прав, несоблюдение прав человека. Происходит это уже не первый раз и не только по отношению к нашим соотечественникам. Также ПНС вело себя по отношению к англичанам, к европейцам и к гражданам СНГ. Закон им безразличнее, как и человеческие жизни».

Бычков убежден, что вины россиян в произошедшем нет. По его мнению, их захват и последующее помещение в «Митигу» является политическим ходом так называемого Правительства национального согласия, которое пытается найти рычаг давления на международное сообщество, чтобы продлить узурпацию власти в Ливии и скрыть собственные злодеяния.

«К сожалению, наши ребята попали в сложный для Ливии исторический момент и оказались удобной мишенью для давления на российское правительство, на лиц, принимающих решения. Скорее всего, именно так подумали условные представители Правительства национального согласия и захотели использовать ученых для политического давления и шантажа. Никаких других причин удерживать их в неофициальной тюрьме «Митига» нет. По сути, российские социологи стали живым щитом для ПНС. Это произошло от безысходности, от того, что никакой легитимности, не только в отношении ситуации с заточением ученых, но и в целом нет», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации, очевидно, необходима помощь и незамедлительная реакция со стороны ООН. Но Организация, напротив, потакает вооруженным формированиям ПНС, игнорирует все вопросы по поводу российских социологов, которых абсолютно незаконно заточили в ливийской неофициальной тюрьме.

«ПНС прикрывается давнишними соглашениями с ООН. Им есть, что скрывать: добыча и контрабанда нефти, обслуживание интересов определенных политических групп. Я думаю, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, как любой международный член Миссии, поставленный исключительно для легитимизации и прикрытия определенных действий, а именно контрабанды в Европу определенных вещей, прикрывает своих руководителей. Он получает за это деньги, поэтому действует исключительно в интересах работодателей и боится любого скандала и любой ситуации, которая может дестабилизировать этот междусобойчик, прервать незаконное материальное обогащение», — объяснил Бычков.

По его мнению, ученым до сих пор не предъявили какого-либо обвинения, поскольку его даже придумать нельзя. Представители так называемого ПНС просто испугались, что в мировые СМИ просочится информация о бесчинствах и произволе, которые они же и устраивают в Ливии. Поэтому Шугалей и Суэйфан оказались в заточении, поэтому их пытают, поэтому они до сих пор не вернулись на родину. Изначально боевики планировали использовать социологов в качестве живого щита, но так как это намерение успехом не увенчалось, Бычков прогнозирует, что вскоре их все же отпустят домой:

«Российские ученые для этой шайки оказались реальной угрозой, поскольку могут пролить свет и рассказать мировому сообществу, что на самом деле происходит в Ливии. Сегодня международная ситуация развивается стремительно, это дает надежду на скорейшее разрешение трагедии с удержанием наших соотечественников. Безусловно, Саррадж и Карра должны понимать, что удерживать наших социологов долго им невыгодно, потому что у них не получается использовать их в своих интересах».

В заключение чиновник добавил, что шансов на существование у ПНС нет. Он считает, что нелегитимное по Схиратским соглашениям правительство Сарраджа ответит по счетам и лишится полномочий.