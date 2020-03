Чиновников из Пентагона уличили в любви к детской порнографии

Один из пафосных лозунгов вооруженных сил США, обращенных к американским военнослужащим, звучит так: «Будь всем, чем ты можешь быть» (Be All You Can Be). По-видимому, следуя именно этому призыву, сотни американских офицеров и сотрудников Пентагона решили заняться развращением малолетних, а также распространением и просмотром детской порнографии.

Причем большинство из них использовало для этого занятия рабочее компьютерное оборудование и локальные сети Министерства обороны США. Казалось бы, все давно забыли пентагоновский скандал времен начала президентства Барака Обамы, когда около 5000 военных чиновников и оборонных подрядчиков были пойманы с поличным за покупкой и скачиванием детской порнографии на государственные компьютеры. Тогда различным взысканиям и увольнениям подверглись десятки государственных служащих, в том числе из руководящего звена, которое имело допуск к секретной информации самого высокого уровня.

Однако в прошлом году выяснилось, что, несмотря на масштабные чистки, ничего не изменилось. Компьютерная сеть Пентагона по-прежнему — один из главных распространителей детского порно-контента в США. Для противодействия «виртуальным педофилам» Пентагона Конгрессом даже был разработан специальный законопроект, который требует от американского военного ведомства заключения особых соглашений с правоохранительными органами, службами защиты детей, социальными и медицинскими организациями, чтобы сократить или остановить неконтролируемое распространение детских порнографических изображений в Глобальной сети.

Создатели законодательного акта, который все еще ждет официального утверждения, напрямую указали на то, что тысячи пентагоновских компьютеров были задействованы в распространении и торговле детским порно. Пресса утверждает, что сотни сотрудников Минобороны США в рабочее время занимались тем, что управляли детской порносетью. Факты говорят сами за себя: моральный облик американского военного ведомства дошел до самой низкой точки, а кадровый состав, который прославляется официальной пропагандой за профессионализм и высокую квалификацию, превратился в сброд латентных извращенцев и развратных бездельников.

А как дела в самой армии США?

Моральное разложение аппарата Пентагона напрямую коснулось и американской армии. В январе этого года полковник ВВС США Марк Вискони был приговорен к пяти годам тюремного заключения за рассылку детского порно. Для загрузки изображений Висконти использовал онлайн-доску объявлений по обмену детской порнографией, которая работала в анонимной сети TOR. Висконти также скачивал и просматривал многочисленные изображения и видео с детской порнографией.

Другой пентагоновский офицер, майор Киберкомандования США Джейсон Масгроув был посажен в тюрьму за распространение фотографий обнаженных девушек-подростков и за обсуждение планов по совершению сексуального насилия над несовершеннолетними. Военный медик Эндрю Демма собрал целую коллекцию детской порнографии из 3 600 фотографий и 230 видео, где содержались жестокие сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Пентагоновские начальники пытаются продемонстрировать, что борются с эпидемией детского порно внутри ведомства и восстанавливают репутацию Минобороны США. Так в январе 2020 года за распространение детской порнографии из США выдворили 21 студента-саудита, которые проходили обучение в военных вузах США. Однако, несмотря на все показные старания, многим независимым журналистам и неравнодушным гражданам кажется странным, что до сих пор не известны имена и фамилии сотен пентагоновских сотрудников, которые участвовали в создании и продвижении детской порносети, что нанесло Пентагону огромный имиджевый урон.