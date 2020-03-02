Ученые развенчали миф о пользе омега-3 в профилактике рака

Лондон, 2 марта. Ученые из Университета Восточной Англии развенчали распространенный миф о пользе омега-3 жирных кислот в профилактике рака.

Омега-3 не просто популярная пищевая добавка, но и вещество, считающееся эффективной профилактикой развития онкологических заболеваний. Специалисты решили проверить, настолько ли оно полезно.

Ученые изучили результаты исследований, в которых приняли участие как здоровые добровольцы, так и те, у кого выявили рак. Некоторые испытуемые не менее года употребляли омега-3 жирные кислоты, остальные же придерживались обычного рациона питания.

Выяснилось, что если бы тысяча человек употребляла добавки в течение четырех лет, лишь трое из них избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, шестеро — появления ишемической болезни сердца, а у троих развился бы рак простаты, пишет НСН.

«Как полезные, так и вредные воздействия невелики», — отметили ученые.

Исследователям предстоит выяснить, как влияют на организм омега-3, входящие в состав продуктов питания.

Международная группа ученых ранее выяснила, что увеличение потребления клетчатки всего на 10 граммов в день снижает вероятность ишемического инсульта на 23%. Увеличение потребления фруктов и овощей на 200 граммов, по их словам, уменьшает риск на 13%, молоко — на 5%, а йогурт — на 9%