Киев не имеет никакого права выбирать тех, кто будет обеспечивать безопасность политических процессов на территории ДНР и ЛНР. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Хорватский сценарий для Донбасса

Украина готова привлечь в совместные патрули во время выборов на территории Донбасса представителей местных общин, которые не состоят в силовых структурах народных республик. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Для того, чтобы обеспечить [безопасную] криминальную ситуацию и избежать политических преследований, кто-то должен обеспечивать [безопасность] на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции — для этого она и существует... <…> Мы готовы привлечь, назовем их, «представителей местных общин». Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без «Калашникова». А [чтобы] это были другие люди. И такие люди есть: подрастает молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами», — заявил Пристайко.

Он добавил, что сама идея создания совместных патрулей с привлечением украинской полиции не нова и упоминается в Минских соглашениях об урегулировании гражданской войны в Донбассе.

«И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве — специально встретился с министром иностранных дел Хорватии. Мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно [Донбассу] мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы им поделиться», — добавил Пристайко.

Применение ВСУ

Как отметил Александр Куренков, заявления Пристайко противоречат Минским соглашениям и здравому смыслу. Очередное провокационное заявление министра иностранных дел Украины вновь демонстрирует нежелание Киева соблюдать минские договоренности.

«Такие высказывания противоречат не только комплексу мер, но и здравому смыслу. И это не новость. Новость — это рассуждения министра о том, что он готов привлечь для контроля территории ДНР и ЛНР неких «представителей местных общин», которые не стояли на блокпостах и «не замараны в войне» с Украиной», — пояснил Куренков.

Как отметил депутат ДНР, у Киева нет никакого права выбирать тех, кто будет обеспечивать безопасность каких бы то ни было политических процессов на территории ДНР и ЛНР. Особенно после того, как ВСУ в нарушение Конституции Украины были использованы против мирного населения.

«И обстрелы жителей народных республик Донбасса не прекращены до сих пор. Поэтому только выбранные жителями Донецкой и Луганской народных республик органы власти будут определять, кто будет обеспечивать закон и порядок на нашей земле. А господину Пристайко вместе с господином Владимиром Зеленским лучше вместо провокационных заявлений заняться делом, а именно — прекратить обстрелы и заняться выполнением Минских соглашений», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.