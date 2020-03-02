Горяинов рассказал, как работает принудительная госпитализация в психиатрии

Санкт-Петербург, 2 марта. Представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов сравнил обсуждаемую в обществе возможность ввести недобровольную госпитализацию инфекционных больных с принудительным лечением в психиатрии.

Он обратил внимание на то, что порядок действий у психиатров прописан очень четко. Принудительная госпитализация возможна только в присутствии сотрудников полиции и МЧС, и только, если пациент представляет угрозу для себя или окружающих. Отсутствие принудительной госпитализации в этом случае чревато серьезными последствиями. Пациент в бреду может взять топор и пойти разделываться с мнимыми врагами.

При этом закон защищает права пациента во избежание установления практики карательной психиатрии. Человек может привлечь защитника и обратиться в суд.

«С точки зрения закона я проблем не вижу. Порядок у коллег в психиатрии прописан хорошо. Пациент может привлечь защитника, который может привлекать специалистов — он не врач. Судья тоже не врач — они могу оценить ситуацию с точки зрения закона и здравого смысла», — пояснил Горяинов, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Старейший психиатр скорой психиатрической помощи Петербурга Олег Аронович заявил, что в Северной столице в день госпитализируют 50-70 человек по психиатрии. Здесь действует практика «вращающихся дверей». Пациенты постоянно приходят в больницу и в скором времени выписываются, а после вновь попадают в лечебное заведение.

«Пролежал 4 недели, ушел, снова поступил. В законе говорится, что право принудительной госпитализации имеет только врач-психиатр. Квалификация психиатра не подлежит сомнению,

Тема принудительного лечения вновь стала актуальной на фоне вспышки коронавируса COVID-19, которая произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция вызывает развитие пневмонии и часто приводит к летальному исходу. По последним данным, общее число заразившихся на сегодняшний день составляет 86 тыс. 906 человек, 2,9 тыс. из которых умерли.