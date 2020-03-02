Москва, 2 марта. Президент России Владимир Путин внес поправки к проекту об изменении конституции. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — заявил Володин.

Он напомнил, что часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой. При этом председатель Госдумы отметил, что они требуют скрупулезного изучения и уже направлены в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, для него самой важной поправкой является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины.

«И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства!» — добавил Толстой.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.