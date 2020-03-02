Эрдоган отправляет миллионы беженцев в Европу, чтобы «приземлить» ВКС России в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынуждает Европу и НАТО создать бесполетную зону над Идлибом, чтобы «приземлить» ВКС РФ, считает политический аналитик Роман Романов.

Ранее турецкий лидер во время своего выступления в Анкаре заявил, что вскоре к границам Евросоюза выдвинутся миллионы сирийских беженцев.

«Скоро к границам двинутся миллионы. Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен», — сказал глава Турции.

После обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, после чего открыла свою границу с Европой. Так, за три дня пограничники соседней с Турцией Греции пресекли около 20 тысяч попыток нарушения границы. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, пробравшихся на греческую территорию, за вторые еще 73.

Комментируя заявление Эрдогана, политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что турецкий лидер «целенаправленно собирает беженцев и организованно везет их на автобусах, выстраивая целые колонны, на границу с Евросоюзом». И для главы Турции это — действенный инструмент давления на ЕС.

«Эрдогану явно не нравится то, что происходит в Сирии. Он понимает, что один с этой ситуацией не справится, а присутствие России в САР ему очень сильно мешает, поэтому он и пытается подключить какие-то внешние силы: с одной стороны, пытается договорится с НАТО, где ему отвечают — извини, это твои проблемы, а с другой стороны он пытается подключить Евросоюз. Но, поскольку у Эрдогана довольно сложные отношения с Европой... Ему с европейцами договариваться не очень хочется, вот он и подключает миграционный шантаж. По словам Эрдогана — пока происходит обострение в Сирии, пока там русские, и пока там действует сирийская арабская армия, беженцы будут бежать в Европу», — говорит Романов.

И тактика миграционного давления на Европу может дать свои плоды, так как Евросоюз придерживается принципа, согласно которому любого беженца необходимо принять, разместить и провести его социализацию, поэтому некоторые страны ЕС даже не пытаются закрывать свои границы.

«Хотя есть случаи, как, например, на границе Турции и Греции, где греки дошли до момента, когда готовы применять оружие, но это решение национального правительства Греции. Насколько я знаю, на текущий момент там убили одного или двух беженцев, то есть, в данном случае, армия Греции готова стрелять на поражение. Но зачем все это Эрдогану? Он просил международное сообщество о поддержке и даже просил закрыть небо над провинцией Идлиб. Кто это может сделать? Либо ООН, но в Совбезе организации есть Россия, которая ветирует любую такую резолюцию Турции, либо другие международные структуры вроде НАТО. В таком случае бесполетная зона будет организована, и Турции это необходимо, чтобы пресечь действия ВКС РФ и ВВС САР», — продолжил собеседник ФАН.

В четверг, 27 февраля, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) инициировали наступление на позиции армии Сирии в провинции Идлиб. В ответ правительственные силы Дамаска атаковали джихадистов, в результате чего погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ отметили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

«Действительно, совсем недавно Эродоган потерял в том наступлении 36, а по некоторым слухам, не меньше 100 турецких военных. То есть российская и сирийская ударная авиация сильно мешает турецкому лидеру продвигать свои интересы в регионе. Поэтому он таким образом пытается «приземлить» ВКС РФ. К тому же, если взглянуть на тех беженцев, которые пытаются проникнуть в Евросоюз, то там есть и участники многих протурецких милитарных организаций, которые действовали на территории Сирии. Ну, фактически, можно даже утверждать, что Анкара координирует этих беженцев, ведь для самой Турци наличие своих людей в Евросоюзе, в том числе из Сирии, которые очень близки к Турции — это тоже своеобразный инструмент и возможность влиять на внутреннюю политику ЕС», — заключил Роман Романов.

Напомним, в субботу 29 февраля, Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии границ с Евросоюзом. По его словам, к тому моменту не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу. Позднее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что страну покинули около 47 тысяч беженцев. Анкара продолжает шантажировать ЕС, угрожая новым миграционным кризисом.

1 Организация запрещена на территории РФ.