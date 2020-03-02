Американские политики усиливают истерию со «вмешательством РФ» в преддверии выборов

Вашингтон, 2 марта. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс посоветовал России «держаться подальше» от американских выборов. Миф о «российском вмешательстве» на предстоящих выборах 2020 года в США будет лишь еще больше раскучиваться, считает зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

«Эта тема там не прекращалась ни на день. В США об этом пишут и говорят постоянно. В вашингтонском истеблишменте считается плохим тоном сомневаться в том, что есть вмешательство. Они скорее соревнуются в «оттенках» обвинений», — заявил сенатор в комментарии «Политике сегодня».

Климов назвал домыслы о том, что якобы Москве выгодна победа Сандерса, «полным бредом». Сенатор уверен, что истерия с «российским вмешательством» в выборы используется для внутриполитической борьбы в США.

«Я думаю, что на этих выборах тема вмешательства Кремля будет использоваться максимально. Возможно не так, как в 2016 году, но все же. Русофобия в США развита очень сильно», — добавил Климов.

Об «интересе» России к фигуре Сандерса сообщала газета Washington Post, сам политик опроверг эти заявления. В материале The New York Times говорилось о том, что Россия якобы вмешивается в праймериз демократов, чтобы Трамп переизбрался на пост президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации СМИ о вмешательстве Москвы в выборный процесс США «параноидальными». При этом он заметил, что со временем таких сообщений будет все больше.