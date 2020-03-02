Глава МИД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Берлин, 2 марта. Глава МИД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Меркель пришла а зал заседаний на встречу с представителями объединений мигрантов в Берлине и подошла к Зеехоферу, чтобы его поприветствовать.Она протянула ему руку, однако министр отказался пожать ее, жестом показав, что не станет делать этого​​​.

Канцлер восприняла ситуацию с юмором. Она подняла обе руки, словно сдается, и продемонстрировала Зеехоферу поверхность ладоней. Оба политика рассмеялись.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что министр иностранных дел ФРГ заявил о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом, поскольку такой способ приветствия является одним из способов передачи инфекции.

Обстановка с заболеваемостью новым COVID-19 в Германии обостряется. Стало известно, что на 2 марта число заразившихся достигло 150 человек. Больше всего больных (86 человек) в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщает RT.

Всего случаи коронавируса зафиксированы в десяти землях. Первый из них был зарегистрирован 28 января в округе Штарнберг, напоминает «ФедералПресс».

В минувшую среду, 26 февраля, Минздрав Германии объявил, что страна находится на пороге эпидемии вируса. В ведомстве призвали местных чиновников готовиться к пандемии и задействовать планы на случай экстренных мер.

В тот же день в ФРГ оцепили авиабазу под Кельном после информации о том, что один из военнослужащих якобы контактировал с человеком, зараженным коронавирусом.