Дибров объявил, что знает имя убийцы Листьева

Москва, 2 марта. Известный телеведущий Дмитрий Дибров признался, что знает имя убийцы советского журналиста Владислава Листьева.

Накануне, в 25-ю годовщину гибели директора ОРТ, Первый канал выпустил документальный фильм, отметив, что убийство Листьева стало настоящей трагедии для миллионов человек.

У Диброва спросили, как так вышло, что личность виновного в гибели известного телеведущего до сих пор не установлена.

«Убийцу нашли. Хотите услышать имя? Вряд ли широкая публика готова к этому», — передает ответ журналиста «Царьград».

Дибров добавил, что он не вправе озвучивать фамилию. Он лишь объявил, что причина гибели Листьева никак не связана с темой рекламы, как многие думали до сих пор.

Как отмечали ранее в пресс-службе Первого канала, Листьев был не просто любимцем публики, он стал символом перемен в стране. В разное время журналист вел передачи «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес» и «Тема». Неоднократно был членом жюри Высшей лиги КВН.

Поздним вечером 1 марта 1995 года, при возвращении со съемок программы «Час пик», Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Ценные вещи, которые были при себе у журналиста, остались нетронутыми. Поэтому следователи сделали вывод, что убийство было связано с деловой или политической деятельностью Листьева.