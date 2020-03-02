Асад принимает делегацию Временного правительства Ливии

Дамаск, 2 марта. В Дамаске проходит встреча сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом с делегацией, представляющей Временное правительство Ливии — единственного законного органа власти североафриканской страны. Стороны уверены, что Турция стала главным дестабилизирующим фактором в регионе.

Участники встречи, состоявшейся 2 марта, обсудили нынешнюю ситуацию в Сирии и Ливии. Одними из главных тем переговоров стала борьба двух государств с терроризмом, а также противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела стран, обладающих суверенитетом.

Стороны выразили уверенность в том, что текущие события, происходящие в Сирии и Ливии, являются «звеньями одной цепи». По словам делегатов, кризисная ситуация в этих странах вызвана вмешательством других государств, в частности, Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пытаясь реализовать свои амбиции, использует террористов. Такая политика президента Турции приводит к эскалации конфликта, ставит под вопрос территориальную целостность других стран и их суверенитет.

Помимо этого, ливийская и сирийские делегации условились о расширении двустороннего сотрудничества для усиления борьбы с терроризмом. Первым шагом укрепления взаимодействия между странами станет открытие дипломатических представительств.