Сколько штрафов выписали автомобилистам в 2019 году? Инфографика. ФАН-ТВ

В 2019 году российским автолюбителям выписали штрафов на сумму свыше 106,5 млрд рублей, сообщили в МВД и ГИБДД. С помощью камер водителей наказали на 82,7 млрд рублей, а инспекторы добавили к этой сумме еще 20,2 млрд. В прошлом году Госавтоинспекция вынесла 142 (142,1) миллиона штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения. Это на 11 % больше, чем в 2018-м. Подробнее об этом в инфографике ФАН-ТВ.