В ГД объяснили создание «Синдиката-100» стремлением Запада сорвать поправки в конституцию

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, почему антироссийские СМИ решили объединиться в «Синдикат-100» накануне общенародного голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации.

О создании «Синдиката-100» объявил накануне главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В него, кроме НГ, войдут телеканал «Дождь», сетевые издания «Кавказский узел», Meduza, радио «Эхо Москвы», ИД «Алтапресс» (Барнаул), петербургское интернет-издание «Бумага», издательская группа «ВК-медиа», газета «Егоршинские вести», издательские дома «Имидж-пресс» и «Крестьянин», «Муксун FM» (Югра), медиапроект «Ревда-инфо.ру» (Свердловская область), мурманский «Северопост.ру», томская телекомпания ТВ2, «Такие дела», «Черновик», «Юга.ру», «Якутск вечерний», Znak.com, сетевое издание Newsvo, ProUfu и интернет-журнал «7×7».

Большая часть из перечисленных изданий в Классификаторе СМИ, составленном Федеральным агентством новостей, отнесены к антироссийским СМИ, цель которых — подрыв внутриполитической ситуации в стране изнутри.

«Вы не задумывались, почему так называемые либеральные СМИ решили объединиться именно сейчас, во время подготовки конституционной реформы? Потому что это самое главное событие в нашей государственности, а западные силы, спонсирующие эти СМИ, не хотят, чтобы в нашей стране был закреплен приоритет Конституции РФ над международными документами, то есть не хотят, чтобы Россия устанавливала свой суверенитет в правовом поле», — сказал депутат Госдумы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, СМИ, которые войдут в «Синдикат-100», пытаются убедить россиян в том, что поправки в конституцию могут чем-то им навредить, хотя это — заблуждение.

«Пятая колонна, враги отечества, иностранные агенты начинают консолидироваться и противостоять российскому народу в его стремлении реализовать свое право плебисцит, свободу и независимость отечества, верховенство российской конституции. Вот для чего создается «Синдикат-100». Потому что в случае, когда Конституция РФ верховенствует в российском правовом поле, места иностранному влиянию становится очень мало», — заметил Евгений Федоров.

Он не исключил и того, что в дальнейшем «Синдикат-100» будет пытаться повлиять на результаты выборов в Госдуму в 2021 году и исход голосования на других уровнях власти.