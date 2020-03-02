В Сети обсуждают роман 63-летней Андрейченко с молодым итальянцем

Москва, 2 марта. Личная жизнь 63-летней актрисы Натальи Андрейченко продолжает бить ключом. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» отправилась на отдых в Мексику в компании молодого мужчины, который годится ей в сыновья.

При этом актриса не стесняется своего молодого любовника, публикуя кадры совместного отдыха в соцсетях. Актриса опубликовала в своем Instagram небольшой видеоролик, на кадрах которого она гуляет под руку с молодым человеком.

Андрейченко не раскрывает имя своего таинственного спутника, однако признается, что молодой человек является итальянцем. Поклонники обратили внимание, что актриса выглядит счастливой и помолодевшей.

«Ого! А у вас личная жизнь ключом бьет! Поздравляю!» — отмечает 8681_aaa.

«Ух, какой красавец-мачо!» — пишет iatsuktatiana.ru.

«Итальянец?» — спрашивает nataliiaabrashkina.

«Да, по маме, а по папе — датчанин», — отвечает актриса.

«Он так покорно вам повиновался», — с завистью отметила nataliiaabrashkina.

Стоит отметить, что ранее Андрейченко старалась не афишировать свою личную жизнь. Ранее актриса была дважды замужем. Первым супругом Андрейченко был композитор Максим Дунаевский, от которого родила сына. Второй раз Наталья вышла замуж за актера Максимилиана Шелла. В браке с актером Андрейченко родила дочь.