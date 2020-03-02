Эксперт рассказал о самых популярных аферах с недвижимостью

Москва, 2 марта. Федеральная нотариальная палата сообщила о резком увеличении попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью. По данным палаты, за последние два года российские нотариусы не допустили около 300 афер с недвижимостью.

«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018 году — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении.

По словам члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, за частую мошенники обманывают россиян, прикрываясь оказанием информационных услуг.

«Это когда люди берут деньги за то, что вроде как найдут квартиру, а на самом деле дают список каких-то квартир. В итоге из них ничего выбрать невозможно», — пояснил он.

Кроме того, мошенники часто «сдают» чужие квартиры. Аферисты подделывают документы на квартиру, после чего сдают ее в «аренду».

«Всегда квартира чуть-чуть ниже рынка выставляется. Всегда есть какая-то замануха, когда человеку говорят «давай быстрей, быстрей», чтобы он не смог разобраться в ситуации», — добавил Барсуков.

Однако большая часть мошеннических схем связана с продажей квартир. Так, мошенники выкупают доля в квартире, после чего вынуждают собственника продать остальную часть жилплощади ниже рыночной цены. Часто люди сталкиваются с подлогами, когда берут займ в микрофинансовой организации, после чего у них отбирают жилье за долги, передает «360».

«Речь всегда идет об одиноких людях, которые умирают и не имеют родственников», — отметил Барсуков.

Эксперт дал несколько советов, которые помогут защититься от мошенников. По его словам, главной приманкой аферистов является низкая стоимость квартиры или предоставляемой ими услуги. Кроме того, на аферу может указывать странное поведение продавца квартиры, который все время подгоняет покупателя и просит побыстрее заключить сделку.

Барсуков добавил, что перед заключением сделки необходимо нанять юриста или риелтора, который проведет ее экспертизу. При этом результаты его работы должны иметь документальное подтверждение, чтобы в случае чего предоставить их в суде.