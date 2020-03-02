Главный фтизиатр Петербурга не считает, что штрафы смогут заменить принудительное лечение

Санкт-Петербург, 2 марта. Главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев не считает, что введение штрафов за отказ проходить карантин может сподвигнуть заболевших людей добровольно обращаться в больницы. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности», которую в понедельник организовала Медиагруппа «Патриот».

«Брать дополнительно деньги — не самое удачное решение. Законодательство раньше обязывало нас вести лечение до последнего, а теперь есть механизм остановки лечения. Я за применение мер ограничительного характера, но штрафы — это вряд ли будет реализовано», — отметил врач.

Вместо этого Пантелеев призвал медицинское сообщество проводить разъяснительную работу с населением. Если доктор на первой же встрече сможет убедить пациента в необходимости лечения, в России будет меньше уклонистов. Главный фтизиатр Петербурга подчеркнул, что медицинские работники должны больше говорить о правах и ответственности населения.

В то же время Пантелеев поддержал идею введения принудительного лечения больных людей, которые отказываются ложиться в больницу. Он подчеркнул, что они являются носителями инфекции и ставят под угрозу всех окружающих.

Напомним, что ранее петербурженка Алла Ильина, которая была помещена на карантин после поездки в Китай, сбежала из Боткинской больницы. Теперь ей грозит административный штраф на сумму до 300 тыс. рублей.